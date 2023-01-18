Псковский музей откроет выставку «Чести своей никому не отдам» 18 января

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Презентация выставки «Чести своей никому не отдам», посвященной Отечественной войне 1812 года, пройдёт сегодня, 18 января, во Дворе Постникова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Здесь будут представлены уникальные экспонаты: меч князя Всеволода-Гавриила, знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Псково-Печерского монастыря, которому несколько веков, оружие XIX века. А также мундир из «Мосфильма», в котором Игорь Костолевский играл в фильме «Звезда пленительного счастья», и многие другие ценные предметы. Кроме того, среди экспонатов - шпага XIX века, переданная губернатором Михаилом Ведерниковым.

Гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова объяснила псковичам название выставки. Девиз «Чести своей не отдам никому» выгравирован на мече псковского князя Всеволода-Гавриила, также, этот девиз принадлежит герою Отечественной войны Петру Витгенштейну и Енисейскому полку, который во время Первой мировой войны квартировал во Дворе Постникова, где и располагается выставка.

На выставке псковичам покажут и черкесскую шашку XIX века, которую передали в дар музею сотрудники таможенной службы, а также портреты псковичей, которые прославились в сражениях Отечественной войны 1812 года: генерала-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова, генерала П. П. Коновницына и других.