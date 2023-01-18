ЗАГСы Псковской области отменили выходной 23 февраля из-за зеркальной даты

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В Псковской области впервые с 2009 года церемонии бракосочетания будут проводить в День защитника Отечества. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

«Работники ЗАГС Пскова и Великих Лук решили отменить законный выходной, чтобы сочетать браком молодожёнов 23 февраля. Поскольку дата выдалась красивой и зеркальной, да ещё и патриотичной, а среди будущих молодожёнов много военнослужащих», — рассказали в комитете юстиции Псковской области.

Отмечается, что заявления на регистрацию брака на дату 23.02.2023 отделы ЗАГС города Пскова и Великих Лук принимают до 22 января. Однако, при наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка, других особых обстоятельств) – до 23 февраля включительно.

«Однако принимая во внимание, что количество регистраций в этот день ограничено, желающим в торжественной обстановке узаконить свой союз именно в этот день есть смысл поторопиться», — подчеркнули в комитете.