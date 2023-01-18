Шесть пляжей обустроили в Псковской области благодаря нацпроекту

Фото: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в Псковской области в прошлом году выделили 90 миллионов рублей на гранты для развития пляжей. В результате было обустроено шесть пляжей в Невельском, Куньинском, Псковском, Печорском районах. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме того, реализовано ещё 38 проектов развития туристской инфраструктуры. Глава региона рассказал, что:

— созданы пункты проката спорттоваров для отдыха в деревне Алтун, на острове имени Залита, в Себеже, Острове, Пскове и Печорах;

— созданы гостиничные номера для людей с ОВЗ в городе Великие Луки и Куньинском районе, деревне Камено;

— созданы электронный путеводитель «Тур-маршрут о локальной идентичности города Пскова» и путеводитель-квест «Псковские открытки»;

— одним из псковских туроператоров закуплены радиогиды. Ими уже воспользовались школьники на экскурсии по Изборску и Пскову.