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НовостиОбщество18 января 2023 9:06

В Псковском перинатальном центре появилась услуга видеосвязи мамы и малыша

Источник:kp.ru
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Новая услугв видеосвязи мамы и малыша появилась в отделении патологии новорождённых Псковского перинатального центра. Об этом сообщается в группе медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Бывают случаи, когда малыш после рождения не может какое-то время находиться с мамой. Мы понимаем, как это тяжело для мамы, поэтому в нашем Перинатальном центре появилась услуга видеосвязи малыша и мамы», — рассказали в центре.

Для того, чтобы воспользоваться новой услуга, нужен только смартфон с выходом в интернет. «Наши сотрудники с удовольствием помогут вам наладить связь для того, чтобы понаблюдать за малышом», — подчеркнули в медучреждении.

Новая услуга будет платной. За подробной информацией можно обращаться по телефону: +7 981-350-18-41.