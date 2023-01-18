В Великолукском механико-технологическом колледже прошёл детский мастер-класс

Юные великолучане на мастер-классе в механико-технологическом колледже

Впервые в Великолукском механико-технологическом колледже состоялся детский мастер-класс выходного дня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Псковской области.

Маленькие великолучане поучаствовали в мастер-классе по приготовлению мороженого в отделении Технологии. «С помощью обучающихся и преподавателей колледжа ребята приготовили любимое лакомство и весело провели время!» – подчеркнули в комитете.

Отмечается, что мастер-классы выходного дня для детей будут проводиться в колледже каждую субботу.