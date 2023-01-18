Купель для крещенских купаний подготовили на реке Великой

Сотрудники городских служб организуют купель для крещенских купаний

Купель для крещенских купаний организовали сотрудники городских служб на реке Великой в Пскове. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

Прорубь уже не в первый раз появляется рядом с городским пляжем. Напомним, крещенские купания пройдут в Пскове 18 и 19 января.

На берегу организаторы установят башню освещения, биотуалеты, три палатки для переодевания и обогрева. Там же можно будет выпить горячего чая. Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января до 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.