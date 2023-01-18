Побывавшие в Бериславе врачи лидируют в номинации «Призвание» премии «Народное признание»

.

В номинации «Призвание» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» по данным на 18 января в первом туре голосования лидирует группа врачей, которые побывали в командировке в Бериславе. Там они оказывали медицинскую помощь местным жителям и военнослужащим. Об этом сообщила «Псковская правда».

На данный момент за врачей Леонида Солонухина, Константина Рогозина, Алексея Андреева, Сергея Ильяшенко и Сергея Калашникова проголосовали 1 802 человека (около 13%).

На втором месте на сегодняшний день находится преподаватель физкультуры в Пыталовской средней школе Вера Федорова, у неё 1 160 голосов (примерно 8%). Третью позицию занимает руководитель Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе Юлия Васильева, набравшая 1 065 голосов (около 7%).

Акушер-гинеколог из Себежского района Инна Луппо пока находится на четвёртой строчке рейтинга. У врача 880 голосов (6%). Примерно 5% голосов имеют коллектив псковского «Кванториума» под руководством Надежды Григорьевой (734 голоса) и члены группы отлова бездомных животных АНЗО «Шанс» Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева (696 голосов). Около 3% голосов набрали директор Великолукской городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева (493 голосов) и ветеринарный врач и зооволонтер из Великих Лук Алевтина Васильева (481 голос).

Ещё 17 номинантов на данный момент имеют около 2% голосов. Это создательница арт-студии Art Chill Out в Пскове Юлия Моргунова (388 голосов), педагог-психолог Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Нина Буровцева (376 голосов), учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова (370 голосов), врач из Новосокольников Лариса Жгун (350 голосов), дуэт «Искровские девчата» (Дновский район) в составе Светланы Степановой и Елены Афоненковой (326 голосов), руководитель Псковского областного Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева (311 голосов), социальный педагог, преподаватель математики, руководитель юнармейского отряда Булынинской школы Великолукского района Надежда Вылеталина (304 голоса), работник сельского клуба в деревне Жадрицы Новоржевского района Наталья Степанова (303 голоса), преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова (303 голоса), мастер по декоративно-прикладному творчеству из Локни Елена Никифорова (300 голосов), врач-педиатр и врач общей практики Себежской районной больницы Юлия Иванова (299 голосов), старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова (295 голосов), фельдшер-акушер из Усвятского района Майя Павлова (293 голоса), врач-стоматолог из Пушкинских Гор Магомед Раджабов (290 голосов), инициатор присвоения Порхову статуса Ганзейского города Мартин Нармонтас (288 голосов), директор Себежского краеведческого музея Федор Черников (281 голос), электромонтёр в Себежском РЭС N2 Иван Иванов (275 голосов).