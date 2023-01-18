100% обращений граждан в декабре отработал ЦУР Псковской области

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Псковская область вошла в топ регионов по доле обработки обращений за декабрь. Идеальные показатели достиг ЦУР сразу в 51 субъекте России. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников со ссылкой на официальный Telegram-канале ЦУР.

«Показателя в 100% достиг сразу 51 субъект России! Они представлены на наших карточках. »Работа ЦУР в этих регионах соответствует высоким стандартам обработки обратной связи и заслуживает наилучшей оценки», – сообщает источник.

Напомним, обработка обращения — это первичный ответ на сообщение пользователя в социальных сетях.