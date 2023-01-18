Более 500 тысяч избирателей зарегистрировано в Псковской области

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Установлена численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории Псковской области по состоянию на 1 января 2023 года. Об этом сообщила избирательная комиссия Псковской области в своем Telegram-канале.

В рамках 30-летия современной Избирательной системы Российской Федерации избирательная комиссия Псковской области открыла рубрику #ОднаждыНаВыборах, где поделилась историей, как на участок в одном из районов наведался настоящий косолапый мишка.

«События происходили в 2005 году во время выборов Главы Островского района. В деревне жил мужчина, у которого был необычный питомец — медвежонок. Он ел с бутылочки, любил качаться на качелях во дворе и ездил на переднем сидении машины с хозяином в магазин.

Наступил день голосования, и мужчина по дороге решил заехать на избирательный участок, предварительно оставив мишку дожидаться в машине.

В конце концов медведю надоело ждать хозяина в одиночестве, и зверь решил тоже зайти на УИК, открыв дверь машины лапой.

Как вы понимаете, присутствующие в помещении голосования были весьма удивлены такому гостю. А особенно — один из кандидатов, баллотирующийся на пост Главы.

В ТИК после такого «визита» поступила жалоба о том, что кандидата пытаются убрать с избирательного участка с помощью медведя», – рассказали в избиркоме.