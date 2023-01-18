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НовостиОбщество18 января 2023 12:50

Сильные осадки обрушатся на Псковскую область вечером 18 января

Источник:kp.ru
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Вечером 18 ноября в Псковской области ожидаются обильные осадки и сохранение гололеда, об этом сообщается в региональном ГУ МЧС России.

«Сегодня вечером местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидаются сильные осадки, преимущественно мокрый снег», – сообщают в ведомстве.

Региональное управление МЧС напоминает, что при обильных осадках снега возможно налипание. В связи с этим нужно проверять целостность воздушных линий электропередачи. При возникновении аварийных ситуаций не заниматься восстановлением электроэнергии вручную, а сообщить об этом в единую службу 112.