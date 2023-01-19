В Пскове объявили конкурс на замещение должности главврача городской больницы

Председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на конференции в медиацентре

Объявлен конкурс на замещение должности главного врача Псковской городской больницы. Об этом рассказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сейчас городская больница без руководителя, и мы проводим конкурс. Любой желающий может подать заявку, документы, и мы будем рассматривать. Через пару недель конкурс будет завершен, и мы объявим нового руководителя медучреждения», — отметила Марина Гаращенко и подчеркнула, что для больницы главное, это удовлетворенность пациентов.

Так, в качестве положительного примера, Марина Гаращенко привела Псковский перинатальный центр. По словам главы профильного комитета, там прошла масштабная перезагрузка: «Женщины довольны. Я сама говорю с женщинами и спрашиваю, что улучшить».

Напомним, Алексей Васильев ушёл с должности главврача Псковской городской больницы в октябре прошлого года. После этого на должность исполняющего обязанности руководителя медицинского учреждения поставили Сергея Митюшкина.