В Псковской области расширили меры поддержки по социальной догазификации

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В Псковской области ввели дополнительные меры поддержки для участников программы социальной догазификации. Соответствующие были внесены губернатором области Михаилом Ведерниковым.

Так, был расширен перечень льготных категорий. Возместить затраты теперь могут члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий.

Кроме того, увеличилась сумма единовременной выплаты с 70 до 100 тысяч рублей, ее собственник догазифицируемого домовладения направить на компенсацию расходов по приобретению газоиспользующего оборудования (газового котла, газовой плиты, прибора учета газа или газового водонагревателя). Или же эти средства можно направить на мероприятия по строительству сети газопотребления на земельном участка (по желанию и в любых пропорциях).

Отметим, что граждане, кто ранее уже получал компенсацию на возмещение затрат, могут рассчитывать на получение дополнительной финансовой поддержки. Однако общая сумма этой поддержки будет составлять не более 100 тысяч рублей.