Причину ржавчины на перилах Троицкого моста в Пскове назвал инженер

Машины и пешеходы вновь могут передвигаться по Троицкому мосту

Почему на Троицком мосту в Пскове стала появляться ржавчина на новых чугунных перилах, объяснил главный инженер ООО «Строительная компания «Балтийский берег», представитель подрядчика реконструкции Троицкого моста в Пскове Николай Даляев в рамках программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь».

«Работы до конца не закончены. Ограждения действительно поставлены, чтобы просто пустить движение пешеходов, перед открытием моста движение пешеходов будет переноситься с одной стороны на другую, будут устраняться все недоделки», — прокомментировал проводимые работы Николай Даляев.

По его словам, перед официальным открытием объекта строители оборудуют пешеходную часть: сделают гидроизоляцию, уложат асфальтобетонное покрытие, доделают все элементы касательно ограждения. «Потому что, действительно, там не всё покрасили, просто мы хотели пустить пешеходов, первоначальная задача была больше в этом», — заявил спикер.

По словам специалиста, после демонтажа старого ограждения, была произведена его дефектовка. «Мы выяснили, какое ограждение можно повторно использовать, а какое уже, к сожалению, нельзя. Естественно, то, которое можно - его приходилось реставрировать, какие-то элементы утеряны, их надо было доваривать специальными электродами по чугуну. А самые, наверное, красивые и единые секции были отправлены на завод на Урал для того, чтобы из них изготовили формы и по этим формам отлили недостающие элементы ограждения», — рассказал представитель подрядчика. Он отметил, что новые чугунные ограждения подобны предыдущим, так как отливались в формах, сделанных по старому образцу.

Напомним, технический запуск автомобильного движения по Троицкому мосту в Пскове прошёл 28 декабря прошлого года.