Дождь и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 19 января

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В четверг, 19 января, в Псковской области ожидается облачная погода. Днем ожидаются небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, местами с мокрым снегом. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Вечером и ночью на дорогах может образоваться гололедица. Ветер днем будет дуть южных направлений умеренный. Ночью будет неустойчивый и слабый, утром ожидается ветер восточных направлений умеренный. Днем температура будет колебаться от +0 до +3 градусов, ночью возможно понижение температуры до -3 градусов.

В Пскове днем прогнозируются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью ожидается без осадков. Температура днем по прогнозам синоптиков от +1 до +3 градусов, ночью от -1 до -3 ниже нуля. В Великих Луках в первой половине дня ожидается небольшой дождь, ночью пройдёт снег. Температура днем от +1 до +3 градусов, ночью может похолодать до -2 градусов.