Циклон «Харто» обрушит на Псковскую область ливни и мокрый снег

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Циклон «Харто» несет в Псковскую область ливни, мокрый снег и шквалистый ветер. Об этом сообщается в телеграм-канале «Россети Северо-Запад».

По прогнозам неблагоприятные погодные условия будут сохраняться до конца дня 10 января. Псковские Россети на этот период будет работать в режиме повышенной готовности. Всего 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения, в случае неполадок. Ещё 102 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт при необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Специалисты сетевой компании предупреждают псковичей о необходимости соблюдения правил безопасности около энергетических установок и линий электропередач. «Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение», — подчеркнули в компании.