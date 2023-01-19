Глава Пскова подвёл итоги по нацпроектам в 2022 году

Фото:Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

В прошлом году на реализацию нацпроектов в Пскове было выделено более 2,2 миллиардов рублей. А кассовое исполнение на конец года составило 99,99%. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Так, по нацпроекту «Образование» была построена школа на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове, создано более 850 мест для допобразования детей, а также началось строительство школы на 525 мест на улице Киселева.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы участки Рижского проспекта и улицы Труда, а также тротуаров на улице Советской Армии. Помимо этого, завершилась реконструкция на Кузбасской Дивизии и стартовала реновация Троицкого моста. Также, продолжается проведение капитального ремонта на улице Яна Фабрициуса.

Благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» была реконструирована улица Леона Поземского. А в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» завершился ремонт 11 дворовых территорий, а также был благоустроен парк имени Ю. Гагарина. Кроме этого, продолжилось строительство дома на 198 квартир для расселения аварийного жилья и водозабора в микрорайоне Псков кирпич, а также заключен контракт на ликвидацию псковской городской свалки.