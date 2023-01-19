Великолукская школа №1 открылась после капремонта

Школа № 1 открылась в Великих Луках после проведения капремонта.

Школа № 1 открылась в Великих Луках после проведения капитального ремонта. Работы проводились благодаря программе «Модернизация школьных систем образования» и проекта «Новая школа». Об этом сообщает портал Luki-news.

Уже 18 января обновленные классы посетили представители городской власти и общественности. Все участники мероприятия остались довольны проведенным капремонтом. Отмечается, что в ходе работ подрядчики произвели замену коммуникаций, окон и дверей, а также выполнили ремонт. Учебные классы были обновлены, в них появились новые парты, стулья, современное оборудование.

Кроме того, обновилась библиотека, школьный музей, актовый зал для проведения мероприятий. Директор школы подчеркнула, что все учителя и школьники очень рады вернуться в родные стены. По их словам, школа стала более современной и светлой, однако не потеряла свой уют.