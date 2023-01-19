О страхе окунуться в прорубь рассказал главврач Псковской станции скорой помощи Денис Скачков

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Скачков рассказал о своём отношении к крещенским купаниям

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Скачков в медиацентре ПАИ рассказал о своём отношении к крещенским купаниям.

«К любому религиозному празднику я отношусь положительно. К тому же Крещение – один из самых значимых праздников», — подчеркнул спикер. Однако сам главврач в прорубь предпочитает не окунаться и признается, что боится этого дела. «Может быть, когда-то и переборю свой страх, но для нас, для сотрудников станции скорой помощи, крещенские купания - один из самых непростых моментов в работе», – рассказал Денис Скачков.

Гость студии сравнил крещенские купания с новогодней ночью, так как оба праздника требуют от врачей повышенной готовности к возникновению непредвиденных обстоятельств. «Обеспечить все купальни, частные и нечастные, государственные и негосударственные, наличием постоянной бригады скорой медицинской помощи никто никогда в жизни не сможет. А доехать до купальни, которая находится за 20-30 км от города, от центра муниципального образования не всегда получится очень быстро», — поделился главврач скорой помощи. Также он призвал граждан окунуться в ледяную воду с умом и в трезвом состоянии.