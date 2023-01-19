Районы Псковской области получат более 170 миллионов рублей на социальные выплаты

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Всего 175,9 миллионов рублей отправятся в органы соцзащиты городов и районов Псковской области для финансирование мер соцподдержки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Социальная поддержка будет доступна следующим категориям граждан:

— Труженикам тыла;

— Ветеранам труда Псковской области;

— Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

— Сельским специалистам, проживающим в сельской местности;

— Многодетным семьям;

— Детям из малообеспеченных семьям;

— Опекаемым семьям.

Кроме того, будет выплачиваться субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На данный момент уже осуществляется зачисление денежных средств на счета граждан.