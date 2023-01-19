Районы Псковской области получат более 170 миллионов рублей на социальные выплаты

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Всего 175,9 миллионов рублей отправятся в органы соцзащиты городов и районов Псковской области для финансирование мер соцподдержки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Социальная поддержка будет доступна следующим категориям граждан:
— Труженикам тыла;
— Ветеранам труда Псковской области;
— Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
— Сельским специалистам, проживающим в сельской местности;
— Многодетным семьям;
— Детям из малообеспеченных семьям;
— Опекаемым семьям.
Кроме того, будет выплачиваться субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. На данный момент уже осуществляется зачисление денежных средств на счета граждан.