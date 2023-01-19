Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 января 2023 10:40

Глава Великолукского района вручил «Орден Мужества» матери погибшего в СВО бойца

Источник:kp.ru
Фото: Великолукская газета «Наш путь».

Фото: Великолукская газета «Наш путь».

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин вместе с военным комиссаром по городу Великие Луки, Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам Русланом Сукмановым передал «Орден Мужества» матери героя, погибшего во время проведения СВО на Украине. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Награду вручили жительнице великолукского района Лидии Алексеевой. Её сын, Алексеев Евгений героически погиб во время проведения специальной военной операции при исполнении воинского долга.

«Подвиг Евгения Алексеева – яркий пример мужества, храбрости, стойкости русского солдата. Его гибель – огромная трагедия для всех нас и вместе с тем его имя, несомненно, останется вечно жить в сердцах жителей Великолукского района», — подчеркнул Алексей Кузьмин. Он также отметил, что имя героя «войдет в героическую историю края наравне с именами советских воинов-освободителей, героев Великой Отечественной войны».