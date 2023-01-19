Псковская станция скорой помощи лидирует в номинации «Инициатива» премии «Народное признание»

.

Псковская станция скорой медицинской помощи, по данным на 19 января, лидирует в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Участник набрал 1767 голосов за реализацию профориентационного проекта «Моя профессия – скорая помощь». На втором месте в настоящее время находится «Союз десантников Великих Лук», который проводит акции в поддержку участников специальной военной операции. Он набрал 1398 голосов (около 9%).

За молодежный ТОС «Фотьевский край» Великолукского района проголосовали около 1225 человек (около 8%). А 7% голосов получила Юлия Андреева за проект «Библиосубботы. Просветительский практикум», который проводится в Стругах Красных.

Благотворительный фонд «Объединение» на сегодняшний день пока набрал 825 голосов (около 5%) за проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами».

Госархив Псковской области, директор фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева и правительство региона, которые являются создателями Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области, пока набрали 634 голоса (4%).

Пять соискателей общественной премии получили по 3% голосов:

— АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», за реализацию проекта «Медиамол» (511 голосов);

— ТОС в деревне Васильевское Пушкиногорского района, за проекты по ремонту местного Дома культуры (474 голоса);

— Организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон», который прошёл в Себежском районе уже пятый раз (470 голосов);

— Денис Жгунов, автор проекта «Культурная дорога» в Пскове (458 голосов);

— Надежда Аввакуменкова, создатель ТОС «Подкова» в деревне Переслегино Великолукского района (438 голосов).

По 2% на данный момент набрали двенадцать претендентов на победу в номинации «Инициатива»:

— Игорь Снетков, за создание музея защитников Отечества (371 голос);

— Иоанн Ильницкий, за открытие музея периода истории советской эпохи в Новосокольниках (367 голосов);

— Кристина Тимофеева, создатель Клуба единоборств «Спортивное единство» в Пскове (351 голос);

— Майя Мельникова, доброволец из Опочецкого района (347 голосов);

— Сергей Забывалов, создатель краеведческого музея в селе Михайлов Погост Локнянского района (336 голосов);

— Александр Шпилевой, основатель проекта по популяризации народных ремёсел в Псковской области (329 голосов);

— Наталья Большакова, под её руководством в ПсковГУ работает Научно-образовательная лаборатория «Социогуманитарная регионика» (329 голосов);

— Ольга Патешина, за создание ТОС «Малая родина» в деревне Узкое Усвятского района (322 голоса);

— Михаил Баранов, создатель виртуального музея истории партизанского движения и подпольщиков Псковщины (312 голосов);

— Клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле, за создание Центра общения старшего поколения (304 голоса);

— Оксана Чеботарь, председатель ТОС «Селяночка» в деревне Прискуха Локнянского района (299 голосов);

— Кирилл Васильев, он провел урбанистический лагерь и создал арт-пространство «Типографика» в Себеже (287 голосов);

Всего за награду в номинации «Инициатива» борются 26 участников. Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта, по три участника в каждой из номинаций, которые получат наибольшую поддержку в первом туре. Они пройдут во второй тур народного голосования и получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения результатов двух туров. Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.