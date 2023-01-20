Открытие мемориала «Знамя Победы» лидирует в одной из номинаций премии «Народное признание»

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Торжественная церемония открытия мемориала «Знамя Победы» в Себежском районе, по данным на 20 января, лидирует в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Событие». Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Монумент был открыт в Себежском районе в посёлке Идрица не случайно, ведь именно флаг идрицкой дивизии был поднят над Рейхстагом в 1945 году. Претендент на победу набрал 1195 голосов (примерно 8%) . На второй позиции в номинации «Событие» пока находится День города в Великих Луках, который прошёл в 2022 году, праздник приурочили к юбилею Петра I. Номинант собрал 1152 голосов (около 7%).

Около 5% голосов получил и поход «Дорогами памяти и поиска» в честь 80-летия отправки первого партизанского обоза. За него проголосовали 764 человека. Эногастрономический фестиваль «Виноград», на котором представили более 40 брендов российского вина и познакомили псковичей с южной кухней, пока поддержали 729 человек ( примерно 5%).

Международная «Вахта памяти-2022», в рамках которой провели экспедицию по обнаружению останков погибших во время Великой Отечественной войны бойцов, пока набрала 659 голосов (4%).

Ещё 13 претендентов на данный момент набрали только 3% голосов: арт-проект «Многоголосье - 2022» в Великих Луках (498 голосов); празднование 95-летия Псковского района (549 голосов); памятное мероприятие в честь образования Партизанского края в Дедовическом районе (464 голос); лето живой музыки в Красногородске (480 голосов); межрайонное первенство по военно-спортивному многоборью памяти шестой роты в Пушкинских Горах (576 голосов); фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» в Порхове (474 голосов); международный фестиваль дикой природы «Росянка- Fest» (451 голос); фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона» в Красногородском районе (501 голосов); спартакиада Союзного государства для детей и юношества «Олимпийские надежды» (436 голоса); легкоатлетический пробег «Старая крепость» в Печорах ( 468 голосов); развёртывание самого длинного флага в РФ в Пскове (491 голосов); открытие памятного знака в Пскове на месте подвига бойцов-сапёры и военнослужащих войск НКВД (574 голоса); празднование 100-летия Ольги Сергеевой в Усвятах (452голосов).

Ещё 9 претендентов на победу пока набрали только 2% голосов: фестиваль НКО, прошедший в Пскове (357 голоса); постановка мюзикла «Исполнение желаний в 3-D царстве» в городе Дно (374 голос); постановка «Симфонии Псковских фресок» (379 голосов); закладка капсулы времени в деревне Сеглицы Плюсского района (430 голосов); фестиваль современного искусства «Невесомость_ВЛ» в Великих Луках (360 голосов); городской суперспецучасток «Кубок княгини Ольги» на ралли «Псков-2022» (402 голос); фестиваль «Безопасный город» в Пскове (384 голос); астрономический фестиваль «Юрьева ночь» в Пскове (424 голоса); соревнования по внедорожному GPS- ориентированию в Невеле ( 426 голосов).

Всего за награду в номинации «Инициатива» борются 26 участников. Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта, по три участника в каждой из номинаций, которые получат наибольшую поддержку в первом туре. Они пройдут во второй тур народного голосования и получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения результатов двух туров. Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.