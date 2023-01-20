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НовостиОбщество20 января 2023 7:07

В Пскове простились с пятью погибшими в Спецоперации на Украине бойцами

Источник:kp.ru
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В Пскове прошло прощание с героями, погибшими в ходе проведения Спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Псковичи простились с: — Сержантом Сергеем Якушеноком; — Сержантом Вячеславом Орловым; — Младшим сержантом Сергеем Константиновым; — Гвардии ефрейтором Дмитрием Будкиным; — Рядовым Валентином Волковым.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул глава региона в сообщении.