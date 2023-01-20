В Пскове простились с пятью погибшими в Спецоперации на Украине бойцами

.

В Пскове прошло прощание с героями, погибшими в ходе проведения Спецоперации на Украине. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Псковичи простились с: — Сержантом Сергеем Якушеноком; — Сержантом Вячеславом Орловым; — Младшим сержантом Сергеем Константиновым; — Гвардии ефрейтором Дмитрием Будкиным; — Рядовым Валентином Волковым.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул глава региона в сообщении.