Губернатор Псковской области проконтролировал строительство домов для детей-сирот

Фото Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

За ходом строительства многоквартирных жилых домов для детей-сирот проследил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Объекты располагаются между улицами Колхозной и Лермонтова в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

«Так как на территории муниципальных образований Псковской области все меньше жилых помещений на вторичном рынке жилья, отвечающих критериям для предоставления детям-сиротам, в прошлом году было принято решение о запуске пилотного проекта по строительству девятиквартирных домов в городе Пскове для детей-сирот и лиц из их числа», — написали в сообщении. На данный момент полным ходом идёт строительство пяти таких многоквартирных домов, строительные работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

Глава города Борис Елкин, также присутствующий на рейде, отметил, что квартиры в многоэтажных жилых зданиях будут с минимальной отделкой. Глава региона, осматривая дома для детей-сирот, подчеркнул, что проект по строительству аналогичных жилых комплексов можно реализовать и в районах, где это требуется. Также в новых домах можно предоставлять квартиры работникам образования и здравоохранения, муниципальным служащим и использовать для переселения граждан из аварийного жилья. «Мне кажется – неплохое решение», — заключил губернатор.