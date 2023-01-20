В Пскове 23 января перекроют движение на улице Германа

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В Пскове ограничат движение автотранспорта по улице Германа 23 января с 9:00 до 17:00. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет приостановлено от улицы Островской до Германа, 20. Ограничения связаны с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях хозяйственно-бытовой канализации.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок», — говорится в сообщении. Кроме того, водителям рекомендуют внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и заранее планировать пути объезда.