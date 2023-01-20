Осадки в виде мокрого снега ожидается 20 января в Псковской области

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Сегодня, 20 января, в Псковской области ожидается облачная погода. Днем прогнозируются небольшие осадки, местами умеренные в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В первой половине дня местами возможно налипание мокрого снега на провода. Ночью также ожидается местами небольшой снег. На дорогах появится гололедица. Ветер будет дуть северных направлений умеренный. Температура днем от 0 до +3 градусов, ночью от 0 до -4 градусов.

В Пскове днем ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью также по прогнозам синоптиков небольшой снег. Температура днем от 0 до +2 градусов, ночью от -1 до -3 ниже нуля. В Великих Луках также днем ожидается мокрый снег с дождем, в первой половине дня сохранится налипание мокрого снега на провода. Ночью пройдёт небольшой снег. Температура днем от +1 до +3 градусов, ночью от 0 до -2 градусов.