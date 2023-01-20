Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 января 2023 9:29

В Опочке из-под снега проросли опята

Источник:kp.ru
Фото: газета «Красный маяк»

Фото: газета «Красный маяк»

В Опочке, в разгар зимы, внезапно стартовал грибной сезон! Фото, грибов, выросших прямо из-под снега, опубликовали в опочецкой газете «Красный маяк».

«Осенью на участке росли опята. Правда, неизвестно, какой породы. И действительно, настоящее чудо, что в январе эти грибы вдруг снова проросли», – написала автор фотоснимка.

Жители Псковской области очень удивились такой находке. «Это осенние опята, а что тепло земля не промерзла, они в основном растут активно на трухе, опилках, но в январе? первый раз вижу», — прокомментировал фотоснимок один из подписчиков.