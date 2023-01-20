В Псковском парламенте обсудили пакет мер поддержки медиков и педагогов

Дополнительные меры поддержки педагогических и медицинских сотрудников обсудили депутаты с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в региональном парламенте. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Как я и обещал во время бюджетного послания, мы встречаемся, чтобы презентовать депутатам новый широкий пакет дополнительных мер поддержки педагогических и медицинских работников, которые по моему поручению подготовило правительство области», — подчеркнул глава региона на встрече.

Михаил Ведерников отметил, что проблема кадрового обеспечения «сложная, серьёзная, многогранная» и не решается в один год. Псковская область находится в тройке регионов по России, где отмечается наибольший дефицит кадров в медицине и образовании. «На сегодня укомплектованность медицинскими кадрами составляет 54%, но ещё несколько лет назад этот показатель был меньше 50%. Эти проценты мы «добрали» строительством новых медицинских объектов, закупкой большого количества нового современного оборудования и мерами поддержки, которые мы вместе принимали», — напомнил губернатор.

И хотя, по словам губернатора, ситуация в сфере образования немного лучше, она также требует принятия важных решений. Так, например, средний возраст учителей в Псковской области составляет 55 лет. Михаил Ведерников отметил уже действующие меры поддержки учителей: выплата «подъёмных», льготный проезд, компенсация оплаты ЖКУ, денежные поощрения за профессиональные достижения. «Существующий комплекс мы предлагаем дополнить на 60 миллионов рублей. Это уникальный проект – точечный, адресный, действенный. Такого в регионе не было никогда», — отметил губернатор.

Дополнительные меры поддержки включают обеспечение педагогов жильём, 10-тысячную доплату к зарплате за наставничество, годовой сертификат для 500 педагогов для бесплатного посещения культурно-массовых мероприятий, доплаты к стипендии для студентов-целевиков, программа оздоровления 200 педагогов и воспитателей в санаториях области, увеличение до 1,5 миллиона рублей за счёт региональной составляющей выплаты по программе «Земский учитель» и другие меры. Глава региона подчеркнул, что для медицинских работников так же будут расширены меры поддержки на общую сумму порядка 55 миллионов рублей. «Что касается медиков, мы переломили негативную тенденцию, и понимаем, какие меры работают», — сообщил губернатор. По его словам, соответствующие поправки в бюджет будут подготовлены к мартовской сессии, и обратился к депутатам с просьбой их поддержать.

Спикер Александр Котов подтвердил, что Собрание также обеспокоено проблемой дефицита кадров и готово улучшать ситуацию, используя все имеющиеся возможности. «Программа рассчитана не на один год, существенный результат мы почувствуем не сразу, по моим оценкам, лет через пять», — отметил Александр Котов. Он обратил внимание участников мероприятия, что параллельно с региональными мерами необходимо обратиться за поддержкой на федеральный уровень. «И медики, и педагоги, да и все работники бюджетной сферы должны получать примерно одинаковую зарплату за одинаковый труд независимо от того, в каком регионе работают. Мы за счёт своих региональных возможностей никогда не сможем выровнять зарплату с тем же Петербургом или Ленинградской областью», — предложил идею председатель Собрания. «Это обязательно нужно делать», — выразил согласие Михаил Ведерников.

В ходе общения с главой региона депутаты задали все интересующие вопросы. Вице-спикер Юрий Сорокин спросил, распространятся ли дополнительные меры поддержки на воспитателей детских садов, на этот вопрос он получил утвердительный ответ. Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов спросил, как отразится привлечения новых кадров в школы на работников, которые давно преподают в учреждениях. Михаил Ведерников объяснил, что вводимые меры поддержки затрагивают все категории педагогов. Вице-спикер Александр Братчиков поинтересовался, смогут ли педагоги приватизировать полученное служебное жильё. Глав региона заявил, что такая возможность будет только через 7 лет работы.

Также Александр Братчиков обратил внимание на ещё один аспект. «Введение дополнительных стимулирующих мер для педагогов – это очень хорошо, но в школах действует подушевой принцип финансирования, поэтому, в первую очередь, должна повышаться базовая оплата труда педагогов», — рассказал парламентарий.

В результате мероприятия губернатор и депутаты договорились о совместной работе над принятием пакета мер поддержки медиков и педагогов. «Сегодня мы обсудили основные подходы. Я уверен, что будут ещё дополнительные предложения. В этом году будем отталкиваться от озвученных губернатором сумм, а в следующем подумаем, как можно увеличить финансирование по тем направлениям, которые дали наибольший эффект», — заключил Александр Котов.