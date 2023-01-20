Псковичам рассказали о причинах роста платежей за отопление

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Жителям Псковской области разъяснили, почему произошёл рост платы за отопление в январе этого года. Увеличение платежей вызвал негодования среди населения. Об этом сообщила «Псковская правда».

Граждане утверждают, что в квитанциях за декабрь прошлого года, которые им выдали в январе, суммы в сравнении с ноябре 2022 года выросли чуть ли не полтора раза. Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко напомнила жителям, что с 1 декабря 2022 года тарифы на ЖКХ в России выросли на 9%. Если добавить к этому и холодный декабрь, то рост платежей вполне обоснован. Отметим, что, в первую очередь, значительное увеличение заметили те граждане, которые пользуются общедомовыми приборами для учета тепла.

Исполняющий обязанности председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок порекомендовал тем, кто сомневается в правильности указанных в квитанциях сумм, обращаться в его ведомство с официальными заявлениями. Тогда комитет сможет провести проверку, если выяснится, что платежи начислены некорректно, то будет выдано предписание провести перерасчет.