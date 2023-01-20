Устанавливается личность мужчины, найденного мертвым возле псковского кладбища в Орлецах

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Псковские полицейские устанавливают личность мужчины, которого нашли мертвым без признаков насильственной смерти 15 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Тело обнаружили в районе кладбища Орлецы-1. На вид мужчине 60-65 лет, высокого роста, плотного телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко стриженные, лобная залысина, нос прямой. На мужчине была серую футболку, джинсы синего цвета с черным ремнем, ботинки зимние высокие на шнурках коричневого цвета, подошва бежевого цвета, размер обуви — 44. Кроме того, у него были часы марки «ЗИМ» на серебристом металлическом ремешке.

В полиции есть предположение, что это Игорь Самсонов. Есть также версия, что он прибыл из другого региона.