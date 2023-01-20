В Гдовском районе около 570 квартир остались без газа

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Во время уборки строительного мусора в Смуравьёво-2 Гдовского района были повреждены газовые коммуникации, которые остались под снесёнными домами.Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, глава муниципалитета уже выехал на место, чтобы проконтролировать решение данной проблемы. «Газ перекрыт, и угрозы нет, но в данный момент порядка 570 квартир в посёлке остались без подачи газа», — подчеркнул губернатор. Аварийные бригады работают на месте происшествия. Предполагается, что газоснабжение будет восстановлено до конца дня.

«Отдельно проведём проверку, почему коммуникации не были отключены до сноса», — заверил Михаил Ведерников.