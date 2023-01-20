Губернатор проконтролировал строительство школы на улице Киселева в Пскове

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рейда по городу, ставшего традиционным, 19 января посетил строящуюся на улице Киселева школу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Вместе с главой региона объект посетили глава города Борис Елкин и зампредседателя областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Строительство учебного заведения на 525 мест ведется благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Отмечается, что в здании общей площадью 11 тысяч квадратных метров будет три этажа. Представитель подрядной организации сообщил, что сейчас на объекте идет обустройство монолитных конструкций. А на цокольном и первом этажах здания рабочие возводят внутренние стены и перегородки. Готовится к заливке и кровля будущей школы. Уже в феврале планируется начать монтировать внутренние инженерные сетей. Отмечается, что договоры о технологическом присоединении объекта с ресурсоснабжающими организациями уже заключены.

Несмотря на постоянную работу, строительство объекта отстаёт от графика примерно на 20 дней. Сейчас на объекте трудятся 70 человек, однако, по заверениям подрядчика, численность рабочих в скором времени будет увеличена вдвое. Это должно позволить войти в график к середине марта.

«Этот объект будет в особой зоне особого контроля со стороны правительства области. Чтобы не допускать ошибок и просрочек, еженедельно будем проводить совещания по объекту или выезды на площадку», — подчеркнул Михаил Ведерников. По словам губернатора, необходимо составить план-график, которому нужно следовать неукоснительно. «Школа должна заработать в новом учебном году», — отметил Михаил Ведерников.