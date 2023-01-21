Многодетная семья осталась без крова после пожара в Опочке

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Многодетная семья из Опочки 20 января потеряла дом в пожаре. Из горящего дома не успела выбраться хозяйка дома. Об этом сообщает пресс-служба следствственного комитета России по Псковской области.

Пожар в частном доме произошел вечером. Выбежать из дома удалось родителям, которые забрали с собой четверых детей. Хозяйка дома погибла.

По предварительным данным, очаг возгорания пришелся на ванную комнату, где происходил ремонт. Замкнула электропроводка.

Следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области проведут доследственную проверку по факту случившегося.