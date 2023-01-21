Названа лучшая школа Псковской области

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В конкурсе на звание лучшей школы Псковской области оценивалась работа 249 образовательных учреждения (детских садов и школ). Лучшей школой региона по мнению независимых экспертов стала Дновская школа №50, пишет газета «Дновец».

Эксперты оценивали открытость учреждений, доступность информации о них, комфорт, возможность посещения инвалидами, доброжелательность и вежливость работников.

Данные о учреждениях собирались с сентября по декабрь 2022 года. Итоги стали известны на днях. Максимальный балл среди школ (94,6 из 100) набрала Дновская школа №50.

«Я благодарю руководство школы №50, весь педагогический коллектив, технических работников за такой высокий результат работы. Конечно, мы гордимся, что в нашем маленьком районе есть такое учреждение образования, которое может конкурировать с самыми знаменитыми лицеями и гимназиями области. Желаю и в дальнейшем не сдавать позиций», – обратилась к победителям начальник управления образования Дновского района Елена Сергеева.