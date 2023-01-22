Редкий кот из Себежского района стал «Символом 2023 года»

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Кот по кличке Фаддей из Себежского района победил в номинации «Символ 2023 года». Об этом сообщает организатор конкурса «Без кота дом — сирота» газета Красногородского района «Заря».

В конкурсе соревновались коты из Красногородского, Палкинского, Пыталовского, Опочецкого, Себежского районов, городов Пскова, Санкт-Петербурга и даже Москвы. Но в номинации «Символ 2023 года» себежскому Фаддею не было равных. Его снимок «В поисках добычи» вывел участника к победе, сообщила газета Себежского района «Призыв».

Полное имя Фаддея — Лесной царь породы курильский бобтейл. К семье из Себежского района он приехал из-за границы. Как оказалось, он сильно отличается от своих сородичей.

«Он у нас красивый, редкой породы, – рассказывает хозяйка котик Елизавета. – Ему два годика. Мы его купили у зводчика. Его родственники живут в Ирландии, в разных странах. Наш кот спокойный, а вот его родственники дерзкие, на собак налетают, охраняют свою территорию. Весит он 5-6 кг. Питается кормом, но не дешёвым. Если покушает дешёвый, начинает болеть, ему плохо. Любит спать со своим хозяином».