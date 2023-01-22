В Великолукском районе ведутся поиски ушедшего жить на болота инвалида

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В Великолукском районе инвалид отправился жить на болота в деревне Тарасы. Его поиском занялся «Поисковый отряд «След» Великие Луки», сообщают поисковики в социальных сетях.

«Мужчина с 11 числа добровольно живёт в болоте, выходит на связь. Инвалид», — сообщают волонтеры.

Сейчас поиском мужчины занимаются с помощью квадракоптера. Погодные условия и психоэмоциональное состояние мужчины требуют тщательного поиска.

Про инвалида сообщают, что он «не вполне психически здоров» и может не «оценить все риски».