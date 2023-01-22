Очередной фейк о скорой помощи развенчали в Псковской области

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В социальных сетях на выходных появилась очередная фейковая информация о машине скорой помощи, которая, якобы, находится в плачевном состоянии. Эту информацию опровергли в Telegram-канале комитета по здавоохранению Псковской области.

Согласно сообщению облздрава, данный автомобиль был сфотографирован летом 2022 года, когда находился на длительном ремонте в Великих Луках. Кроме того, в ведомстве отметили, что на данной машине не осуществлялись вызовы к пациентам до 4 июля. В этот день автомобиль был доведён до технической исправности, намыт и выпущен на линию.

«В настоящее время машина скорой помощи также находится в рабочем состоянии и выезжает к пациентам», — сообщили в ведомстве.

В своем посте Telegram-канала комитет по здравоохранению выложил видео, как этот автомобиль в совершенно чистом виде заводится и исправно ездит.

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Напомним, фейки о скорой помощи в Псковской области появляются не впервые. Ранее в социальных сетях неизвестные придумали историю про машину скорой, которая неисправна и заводится с помощью соединения проводов. Информации была опровергнута.