В марте состоится форум работающей молодежи в Псковской области

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В Псковской области 17-19 марта запланировано проведение Форуа работающей молодёжи. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского облсвопрофа.

Проведению форума была посвящена встреча и. о. руководителя управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристины Лунёвой и председателя регионального профобъединения Игоря Иванова.

Сообщается, что в рамках форума участие смогут принять не только работающие молодые люди, но и студенты, которые привлекаются к работе в летнее время.

К формированию программы форума планируется подключить комитет по труду и занятости Псковской области, Торгово-промышленную палату, ПсковГУ, Союз промышленников и предпринимателей, а также облпотребсоюз.

«Уверен, по итогам мероприятия нам удастся «зарядить» ребят на развитие. У участников должно сложиться понимание, что работающий человек нужен региону. Наша задача — работать, развиваться, идти вперёд ради будущего», — заявил председатель облсовпрофа.

Встречи, посвященные разработке форума состоятся также в конце января и начале марта.