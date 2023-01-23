Проекты псковских библиотекарей попали в число лучших по России

Страницы псковских комиксов

Два проекта библиотекарей из Пскова попали во всероссийский сборник лучших библиотечных практик. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской городской библиотеке.

Издательский проект Централизованной библиотечной системы Пскова «Пушкин и Псков», а также краеведческая квест-игра Псковской библиотеки – центра общения и информации имени И. Н. Григорьева попали в сборник Российской библиотечной ассоциации «Лучшие библиотечные практики России – 2022». Издание напечатают к Всероссийскому библиотечному конгрессу ХXVII ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации, которая пройдёт 11–15 июня этого года в Мурманске: «библиотечной столице России» 2023 года.

Проект «Лучшие библиотечные практики России» подводит итоги каждый год, начиная с 2019 года. Целью проекта является выявление и распространение среди коллег интересных, эффективных и перспективных программ и проектов, реализуемых в библиотеках страны. В 2022 году на проект поступило более 200 заявок из всех регионов России.

В библиотеке напомнили, что издательский проект «Пушкин и Псков» Централизованной библиотечной системы Пскова также стал обладателем специального диплома и памятного приза по итогам межрегионального фестиваля-конкурса лучших проектов продвижения книги и чтения «Читающая Россия» в рамках фестиваля «Осень в Михайловском – 2022».

Благодаря проекту псковские библиотекари издали книгу «Пушкин в Пскове», а также разработали уникальный путеводитель «Пушкинские места Пскова и окрестностей, знакомые и незнакомые», создали комикс, а также адаптировали все эти материалы в виде подкастов и электронных книг.

Кроме того, разработанная библиотекой – центром общения и информации имени И. Н. Григорьева квест-игра называется «Маршрутами Победы по улицам Завеличья». Её провели накануне 9 Мая для учащихся лицея экономики и основ предпринимательства. Участники квеста должны были вспомнить героические события и имена героев Великой Отечественной войны, увековеченные в названиях улиц Пскова. Для этого им пришлось воспользоваться азбукой Морзе и «Яндекс.Картами», решить филворд и разгадать ребус, а также с помощью облака слов поработать с текстами о героях и обратиться к стенду «Улицы микрорайона Завеличье».