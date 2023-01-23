Почти 60 тысяч обращений приняли в псковской службе «122» в прошлом году

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Почти 60 тысяч обращений псковичей обработали в службе «122» за 2022 прошлый год. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам главы региона, по нацпроекту «Цифровая экономика» в прошлом году была проведена модернизация службы «122», 23 рабочих места операторов оборудованы современной техникой. «Было приобретено серверное оборудование, специализированное отечественное программное обеспечение для оперативной обработки вызовов. Новый программно-аппаратный комплекс круглосуточно фиксирует и систематизирует обращения граждан», — поделилился Михаил Ведерников.

Всего за 2022 год специалисты центра приняли 57 тысяч обращений от жителей Псковской области. «Теперь эта работа будет вестись ещё более оперативно и качественно», — заключил Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор напомнил, что единая служба оперативной помощи по номеру 122 сформирована для оказания информационной помощи жителям региона. Позвонив в службу можно получить консультацию по вопросам новой коронавирусной инфекции, частичной мобилизации и призыва на срочную службу, по вопросам труда и занятости, а также по по поводу другой социально значимой информации.