Депутат Госдумы поздравил жителей Куньи с 81-й годовщиной со дня освобождения

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Депутат Государственной думы от Псковской области Александр Козловский поздравил жителей поселка Кунья с годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Поздравления он написал в своём Telegram-канале.

«Уважаемые жители поселка Кунья! Примите искренние поздравления с 81-ой годовщиной со дня освобождения вашей малой Родины от немецко-фашистских захватчиков!», — написал депутат в сообщении. Он отметил, что Куньинский район первым из районов Псковской области был освобожден от немецко-фашистских захватчиков и одним из первых сражался до последнего вздоха за свободу своих жителей.

«Вместе мы отдаем дань уважения бойцам, которые сражались здесь за каждую улицу, за каждый дом. И в эти дни наследники воинов-Победителей, отвоевавших у фашистских захватчиков свою Родину, также ведут бескомпромиссную борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции», — напомнил Александр Козловский.

Он пожелал жителям крепкого здоровья, счастья благополучия. «Вечная память павшим! Вечная слава живым!» — заключил депутат.