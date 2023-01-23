Неоплаченные штрафы ГИБДД обошлись псковской фирме в полмиллиона рублей

.

Организация заплатила полмиллиона исполнительского сбора за несвоевременную оплату штрафов ГИБДД. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УФССП России по Псковской области.

Судебные приставы вынесли исполнительский сбор для псковской фирмы, его сумма в 15 раз превышает сумму действительного долга. В ОСП Опочецкого и Красногородского районов находилось производство о задолженности по штрафам ГИБДД. Организация, занимающаяся грузовыми перевозками, с апреля 2022 года не осуществила оплату более 50 штрафов, в итоге были возбуждены исполнительные производства.

Руководство организации не торопилась рассчитаться с долгом, который уже составлял 34 тысячи рублей. Тогда судебный пристав вынужден был вынести исполнительский сбор по всем штрафам, его общая сумма более 500 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, за неуплату задолженности юридическим лицам выносится постановление об исполнительском сборе в размере 10 тысяч рублей. Во избежании других мер принудительного исполнения руководство было внуждено оплатить всю задолженность. Судебные приставы напоминают псковским гражданам и юридическим лицам о необходимости своевременной оплаты долга. Напомним, срок добровольной оплаты: 5 дней с момента возбуждения исполнительного производства.