23 января на двух улицах Пскова планируется отключение водоснабжения

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Сегодня, 23 января, на двух улицах Пскова возможно временное отключение водоснабжения. Об этом сообщается в группе «МП г. Пскова «Горводоканал»» в соцсети «ВКонтакте».

Плановое отключение воды в домах связано проведением предприятием ремонтных работ. После их выполнения, вода незамедлительно вернётся в жилые дома.

По данным Горводоканала, подача воды может быть приостановлена по восьми адресам в Пскове. К ним относятся:

— №6, №8, №10, №10а, №12, №14 и №14а по улице Молодова;

— дом №24 по улице Алексея Алехина.