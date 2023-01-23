В Великих Луках начали демонтировать центральную городскую ель

Фото: газета «Великолукская правда. Новости».

Демонтаж главной лесной красавицы начался на площади Ленина в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

На место уже выехали сотрудники предприятия «Зеленхоз». Они работают над снятием игрушек, мишуры и новогодних гирлянд. По словам работников, в течение сегодняшнего дня елка будет освобождена от новогодних украшений.

Уже завтра утром планируется «валка самой ёлки». Напомним, 25-метровую ёлку в Великие Луки привезли из деревни Жижицы. Перед тем, как привезти символ нового года в город, пришлось обрезать на ели часть веток, что вызвало бурный ажиотаж среди жителей.