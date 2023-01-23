Объезд через реку Череху открыли для транспорта в Псковском районе

Фото: Администрация Псковского района

Движение автотранспорта запустили по объезду моста через реку Черёху в Псковском районе. Об этом сообщает газета «Псковская провинция».

Временная конструкция построена для проведения капремонта существующего моста через реку Черёху на км 0+180 автомобильной дороги Быстроникольское – Черская. Данная дорога имеет важное значение, так как связывает три района области: Псковский, Порховский и Палкинский. Кроме того, она обеспечивает сообщение грузового и пассажирского автотранспорта по федеральным трассам Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь и Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков.

Открытие объезда моста позволило рабочим заняться выполнением основных строительно-монтажных работ на объекте. Напомним, длина ремонтируемого участка составляет 498 метров, из которых более 98 метров — длина искусственного сооружения.

На данный момент подрядчик приступил к демонтажу конструкций существующего моста. В ходе капремонта планируется усовершенствовать: опоры моста, пролётное строение, мостовое полотно, водоотвод и трубопроводы, сопряжение мостового сооружения с насыпями. Также установить конуса, лестничные сходы, оборудовать обочины, отремонтировать асфальт. Кроме того, планируется установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, а также монтаж мусороулавливающих подмостей и разборка старых коммуникаций. По контракту завершиться работы должны в ноябре 2024 года.