Самые необычные детские имена назвали в Псковской области

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Необычные и редкие имена новорождённых детей в Псковской области за 2022 год и январь 2023 года в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сегодня, 23 января, назвал председатель регионального комитета юстиции Сергей Шерстобитов.

По словам спикера, с начала января в Псковской области уже родилось 237 человек. Из них появились на свет в областном центре – 136 детей. Сергей Шерстобитов подчеркнул, 80% новорожденных были зарегистрированы в Псковском перинатальном центре.

Он сообщил, что в этом году молодые родители оказались также креативны, как и в прошлом. Среди новорождённых мальчиков появились такие редкие имена, как Кристиан и Мариан, а среди необычных женских имён отметили Адель и Аселию.

В 2022 году псковские семьи также называли своих детей редкими именами. Так, в прошлом году появились на свет мальчики Яросвет, Ной, Джейсон, Тейлор, Дамиан, Братислав, Ричард и Оскар, девочки – Радомира, Братислава, Мариетта, Мадонна, Тейлор, Северина, Версалия, Милианна, Венера, Афина, Агата-Натали.

По словам руководителя комитета, новоиспеченные родители не забыли и про древнерусские имена. Так, среди мальчиков родился Евстафий, Еврентий, Трифан, Потап, Елизар, Еремей и Лукьян, а среди девочек – Прасковья, Маруся, Зинаида и Марфа.

Традиционно Сергей Шерстобитов огласил и список самых популярных у псковичей имён для новорожденных. В частности, среди мальчиков ими стали Александр, Артем, Матвей, Максим и Михаил, а среди девочек – София, Мария, Анна, Ева и Есения.