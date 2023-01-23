Псковская прокуратура провела проверку по факту загрязнения реки Великой

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Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проверила воду в реке Великой на наличие загрязнений. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что загрязнение действительно в реке было и происходило из ливневой канализации, которая расположена у моста 50-летия Октября.

По данным прокуратуры, на выпуске канализации не были установлены необходимые очистные сооружения. В ходе исследований проб воды в районе городского моста, было выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющими вещества по 13 показателями. В частности, по фторидам, нефтепродуктам, алюминию фенолам, нитратам и ряде других.

По результатам исследований природоохранный прокурор направил в Псковский городской суд исковое заявление к администрации города и муниципальному учреждению, которое занимается эксплуатацией выпуска сточных вод.

По решению суда учреждение обязано построить необходимые очистные сооружения и постановить выпуск ливневой канализации на госучет объектов, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, ответчик должен получить решение о предоставлении водного объекта в пользование. На данный момент решение суда в законную силу не вступило.