Почти 1300 нарушений на псковских дорогах зафиксировали сотрудники ГИБДД

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Всего 1272 административных правонарушения касательно безопасности дорожного движения зафиксировали сотрудники псковской Госавтоинспекции в период с 16 по 22 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД по региону.

Отметим, что 21 водитель был замечен за рулем в состоянии алкогольного опьянения, три автомобилиста были задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За прошедшую неделю в регионе случилось 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли два человека, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», — подчеркнули в ведомстве.