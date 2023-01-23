Три псковские пары планируют вступить в брак 23 февраля

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Три пары из Пскова и Великих Лук планируют заключить брак 23 февраля. Об этом сообщил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов в новом выпуске программы «Псковский телеграм Online» 23 января.

По словам спикера, 23 февраля в Псковском дворце бракосочетания решили сделать рабочим днём, так как дата выходит зеркальной и редкой. Пока на эту дату псковичи подали всего три заявления (два в Великих Луках, одно - в Пскове). Председатель комитета подчеркнул, что на данный момент на эту дату заявления принимаются только в исключительных случаях: беременность, роды или срочная необходимость куда-то уехать.

Сергей Шерстобитов также заявил, что проблему с очередями удалось решить. «Во-первых, увеличен срок подачи заявления: можно подавать заявления на любую дату 2023 года, то есть на год вперед. Уже сейчас мы принимаем заявления на июнь и июль», — подчеркнул гость программы.

Напомним, что впервые с 2009 года пары смогут вступить в брак в День защитника Отечества. Заявления на регистрацию заключения брака на эту дату псковские ЗАГСы принимают до 22 января, однако при наличии особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, другие особые обстоятельства) – до 23 февраля включительно.