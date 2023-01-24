Ситуацию на улице Линейной в Пскове прокомментировала замглавы Пскова

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В медиацентре ПАИ прошел круглый стол, посвященный ситуации с земельными участками СНТ на улице Линейной в Пскове.

Вопросу много лет. Последний всплеск активности садоводов по изменению статуса наблюдался в 2019 году. Садоводы хотят перевести эти земли в зону Ж4 — индивидуального жилищного строительства: чтобы узаконить свои дома, «развивать свою территорию» и получить гарантию, что сюда не придет крупный застройщик.

С 1970-х годов в СНТ проживает около 2 тысяч человек. Земля рядом с улицей Линейной значилась в стратегическом плане развития Пскова как место под многоэтажки. И сейчас она имеет статус Ж1 — это зона многоэтажной застройки.

Сторонние эксперты при этом указывают, что стоимость участков и домов там в таком случае может значительно вырасти в цене, видя в этом коммерческий интерес владельцев участков. При этом эксперты говорят, что застройщики не заинтересованы лезть на проблемную территорию, где им придется заниматься выкупом земли у нескольких сотен собственников, что сделает многоэтажное строительство коммерчески невыгодным.

Власти Пскова в свою очередь, отмечают, что оснований для тревог у собственников участков СНТ на Линейной нет и предлагают им поддержку: сделать качественную подсыпку гравийной ул. Линейной ФАМом, сделать освещение (проект уже готов) и отменить план перспективный застройки территории, на которой земля СНТ была размечена под многоквартирные дома

О том, какова может быть судьба улицы Линейной, читайте на сайте «Псковской правды».